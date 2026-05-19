Открыта регистрация на выставку «Иннопром 2026»

Иннопром пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Открыта регистрация на международную промышленную выставку «Иннопром 2026», которая пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

Зарегистрироваться для участия в выставке можно на официальном сайте мероприятия. «Иннопром» объединит представителей более полусотни стран, включая Киргизию, Белоруссию и Казахстан. Также на выставке будут открыты стенды из регионов России, включая Свердловскую и Челябинскую области, Татарстан.

Деловая программа «Иннопрома» включает больше сотни мероприятий, в том числе, стратегическую сессию. Темы мероприятий - автоматизация и роботизация производств, развитие общественного транспорта, городской среды.