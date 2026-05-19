В Ревде предприятие обязали пожизненно содержать получившего травму работника

В Ревде суд обязал ООО «ГОСТКАБЕЛЬ» пожизненно содержать бывшего работника Александра, который получил травму на производстве. Инцидент произошел еще в сентябре 2019 года с 39-летним перемотчиком предприятия.

- Случай произошел во время намотки кабеля на барабан. Петлей троса зацепило и обмотало левую ногу сотрудника, после чего резким натяжением его затянуло во вращающийся механизм. Полученные повреждения квалифицированы как тяжкие, - рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда.

В июле 2020 года трудовой договор с Александром прекратили, так как он был не способен продолжать работу из-за полученных травм.

Тогда мужчина решил обратиться в суд с требованием взыскать с предприятия компенсацию морального вреда и назначить ежемесячные выплаты из-за утраченного заработка. По словам пострадавшего, травма произошла именно по вине работодателя, а лечение после произошедшего он проходит до сих пор.

Представители предприятия заявили в суде, что уже выплатили бывшему работнику компенсацию и стоимость лечения. По их словам, мужчина стремительно идет на поправку.

Суд удовлетворил иск Александра лишь частично, обязав предприятие выплачивать мужчине почти 29 тысяч рублей ежемесячно.

- Выплаты назначены пожизненно с обязательной последующей индексацией в соответствии с действующим законодательством, - отметили в облсуде.

В повторном взыскании компенсации морального вреда было отказано. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.