«Пилар» инвестирует в строительство башен 3,6 млрд рублей в 2026 году

Фото: пресс-служба Т2

Башенная компания «Пилар», которая входит в ГК оператора Т2, увеличит парк антенно-мачтовых сооружений на 2,5 тысячи объектов до конца года. Общий объем инвестиций в башенную инфраструктуру страны превысит 3,6 млрд рублей. Об этом рассказал генеральный директор «Пилара» Алексей Крушинин на полях конференции ЦИПР.

- С начала 2026 года число новых объектов компании увеличилось на 400. Благоприятный для строительства сезон начинается с потеплением, поэтому большую часть АМС мы планируем построить до середины осени. К концу года «Пилар» увеличит количество опор еще на 2,5 тысячи, – рассказал Алексей Крушинин. Новые объекты размещаются с учетом потребностей в покрытии мобильной связью удаленных населенных пунктов, промышленных зон и транспортных магистралей. Общий объем планируемых инвестиций в региональную инфраструктуру в 2026 году – более 3,6 млрд рублей.

Расширение инфраструктуры «Пилара» позволяет заключать существенное количество новых контрактов. С начала 2025 года число сделок на размещения выросло более чем на 1300, среди них обращения со стороны региональных операторов, компании из сферы промышленной автоматизации, систем наблюдения и другие.

В 2025 году «Пилар» вложил почти 340 млн рублей в развитие инфраструктуры АМС в регионах Урала. Инвестиции компания направила на модернизацию существующих антенно-мачтовых сооружений, строительство новых опор и расширение сервисных мощностей, в том числе в труднодоступных местностях.

Реклама ООО «Т2 Мобайл» ИНН 7743895280 Erid: 2W5zFHGCTHK