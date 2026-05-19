В Екатеринбург на библиотечный конгресс прибыли 2 тысячи специалистов

В Екатеринбург для участия во всероссийском библиотечном конгрессе прибыли около 2 тысяч специалистов. Мероприятие объединило участников из 89 регионов России, а также из Китая, Индии, Абхазии, Азербайджана, Армении и других стран. Тема форума – «Многообразие культур. Единые ценности. Единая страна».

– Мероприятия проходят на 14 площадках Екатеринбурга, среди которых Городской библиотечный информационный центр, Библиотечный центр «Екатеринбург», Музей истории Екатеринбурга, Исторический парк «Россия – моя история», а также креативный кластер «Салют», – сообщили в мэрии.

На форуме эксперты поделятся опытом привлечения молодежи в библиотеки, а также представят модели модернизации учреждений и расскажут о вкладе библиотек в развитие межнациональных отношений.

Напомним, что из-за проведении библиотечного конкресса в центре Екатеринбурга запретили продажу алкоголя. Ограничения коснулись участка в границе улиц Первомайской – Пролетарской – Дзержинского – Царской. Алкоголь не будут продавать 19 мая с 15:00 до 23:00 и 20-21 мая с 14:00 до 23:00.