Свердловским многодетным семьям пересчитают размер пособия

В Свердловской области многодетным семьям пересчитают размер пособия. Изменения коснутся тех, чей доход превышал 10% – с 22 мая таким семьям будут назначены выплаты. Автоматический пересмотр заявлений начнут в конце мая.

– Заявление на продление единого пособия должно быть подано в последнем месяце периода назначения или в течение трех месяцев после окончания выплаты. Применяться такое правило может только один раз в течение всего периода реализации семьей права на единое пособие, – сообщили в пресс-службе Отделения Социального фонда России по Свердловской области.

Назначение пособий с учетом изменений по заявлениям, поданным в период с января по 22 мая 2026 года, будут производиться за прошлое время. К примеру, если семья получила отказ в феврале, то после автоматического пересмотра пособие будет установлено с февраля.

Отмечается, что пособие устанавливается в размере 50% от величины прожиточного минимума на ребенка – в Свердловской области эта сумма составляет 18 750 рублей.