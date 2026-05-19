В Первоуральске после проверки 10 нелегальных мигрантов выдворили из страны

Всего полицейские проверили 118 иностранцев. Фото: пресс-служба ОМВД России по Первоуральску

В Первоуральске с 12 по 14 мая 2026 года полиция провела рейд среди иностранцев. В ходе мероприятия было проверено 118 мигрантов в 68 объектах.

- Сотрудники полиции проверили места массового скопления иностранцев, торговые площадки и жилые районы. Особое внимание уделялось законности трудоустройства мигрантов и соблюдению ими миграционного законодательства, - рассказали в пресс-службе ОМВД России по Первоуральску.

Так, по итогам рейда нарушения режима пребывания в стране выявили у 10 мигрантов. Всех их выдворили из страны.

Всего сотрудники полиции зафиксировали 41 административное нарушение. 8 из них касались использования иностранных работников, еще 3 – иммиграционных правил. Также были выявлены 17 нарушений правил въезда в страну и 3 – правил пребывания.