В Нижнем Тагиле выбрали лучшего классного руководителя

Лучшим классным руководителем стала Дилара Зубакина из школы №100. Фото: официальное сообщество школы №100 в соцсети «ВКонтакте»

В Нижнем Тагиле подвели итоги городского конкурса «Самый КЛАССный классный – 2025-2026 учебного года», в рамках которого выбрали лучшего классного руководителя. За победу поборолись представители шести школ: №1, 5, 33, 85, 86 и 100.

- В своих выступлениях они показали лучшие педагогические находки в работе классного руководителя. Каждое вызвало особый интерес своей содержательной частью и творческим подходом. Вместе со своими воспитанниками финалисты читали стихи, пели и танцевали, - рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

По итогам конкурса победительницей стала классный руководитель из школы №100 Дилара Зубакина. На втором месте оказалась учитель школы №5 Эльнара Фарзуллаева, а на третьем – Арина Солдатова из школы №1.

Все они получили сертификаты на сумму от 10 до 30 тысяч рублей, а также почетные грамоты. Участников, не занявших призовые места, отметили благодарственными письмами и отличительным знаком.