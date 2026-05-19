В Екатеринбурге ночью крупный пожар охватил нежилое помещение

В Екатеринбурге ночью 19 мая 2026 года произошел крупный пожар на улице Станция Кольцово. Загорелось неиспользуемое строение. Огонь охватил порядка 200 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 2:52.

- Поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Станция Кольцово. На площади 200 квадратных метров повреждены: кровля, перегородки и внутренняя отделка неэксплуатируемого строения, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На место происшествия выехала бригада в составе 14 человек и 5 единиц спецтехники. В 3:40 им удалось локализовать огонь, а в 4:30 – полностью потушить пожар. Затем начались разбор и проливка сгоревших конструкций, которые завершились лишь утром – в 7:30.