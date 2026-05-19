В Екатеринбурге 12-летний самокатчик пострадал в ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции провели замеры на месте ДТП. Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

В Екатеринбурге 18 мая 2026 года произошло ДТП, в результате которого пострадал 12-летний подросток на электросамокате. Все случилось около 17:00 рядом с домом №42 по улице Фрезеровщиков.

- По предварительной информации водитель, управляющий электросамокатом, двигаясь по тротуару вдоль улицы Таганская со стороны улицы Фрезеровщиков, допустил падение с электросамоката, - рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Подростка с различными травмами доставили в ДГКБ №9. Сейчас помощь ему оказывают врачи. Сотрудники Госавтоинспекции провели замеры на месте происшествия и установили обстоятельства ДТП, а также составили все необходимые документы.

Накануне в Краснотурьинске произошло другое ДТП с участием подростка на электросамокате. Предварительно, юного самокатчика сбил пенсионер на иномарке.