Товарооборот Свердловской области с Беларусью вырос до 1 млрд долларов

Губернатор Свердловской области Денис Паслер встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
В ходе обсуждения перспективных направлений сотрудничества они затронули тему товарооборота между регионом и Республикой. Так, за 2025 год он вырос на 20% и теперь достиг порядка 1 миллиарда долларов.
- В Беларусь поставляются металлы, машиностроительная и химическая продукция, древесина. За предыдущие два года в Екатеринбург поступили белорусские троллейбусы. Мы также закупаем технику для сельского хозяйства, продукцию легкой промышленности, - написал Денис Паслер в своих социальных сетях.
По словам главы региона, почти 70% всех лифтов, установленных в Свердловской области, были сделаны в Беларуси.
По итогам обсуждения Денис Паслер выразил согласие с Александром Лукашенко о возможности вдвое увеличить товарооборот в будущем.