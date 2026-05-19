Екатеринбург
НовостиЭкономика19 мая 2026 2:26

Товарооборот Свердловской области с Беларусью вырос до 1 млрд долларов

За год товарооборот Среднего Урала с Беларусью увеличился на 20%
Никита ПРИХОДЬКО
В ходе встречи Денис Паслер и Александр Лукашенко обсудили перспективы сотрудничества. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

В ходе обсуждения перспективных направлений сотрудничества они затронули тему товарооборота между регионом и Республикой. Так, за 2025 год он вырос на 20% и теперь достиг порядка 1 миллиарда долларов.

- В Беларусь поставляются металлы, машиностроительная и химическая продукция, древесина. За предыдущие два года в Екатеринбург поступили белорусские троллейбусы. Мы также закупаем технику для сельского хозяйства, продукцию легкой промышленности, - написал Денис Паслер в своих социальных сетях.

По словам главы региона, почти 70% всех лифтов, установленных в Свердловской области, были сделаны в Беларуси.

По итогам обсуждения Денис Паслер выразил согласие с Александром Лукашенко о возможности вдвое увеличить товарооборот в будущем.