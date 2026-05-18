Лес под Нижним Тагилом защищают от пожаров минералами

В Нижнем Тагиле специалисты завершили весенний этап работ по обновлению минерализованных полос. Они проводились вдоль Нижнетагильского лесничества, а также урочища Нива. В общей сложности минералами защитили более 46 километров. Об этом сообщает администрация Нижнего Тагила.

- Опашка проведена в рамках плана противопожарного обустройства. Также мероприятия по предупреждению и ликвидации природных пожаров проводятся на территории объектов социальной инфраструктуры. Барьеры для распространения огня восстановлены вокруг всех муниципальных загородных детских лагерей, - говорит директор «Службы экологической безопасности» Лариса Носовская.

К тому же, регулярно проводятся рейды. Специалисты проверяют, как тагильчане соблюдают особый противопожарный режим. Действует запрет на разведение и использование открытого огня, сжигание мусора.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев призывает горожан соблюдать все меры безопасности и ответственно относиться к ограничениям.