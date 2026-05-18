Свердловчанке возместят 106 тысяч рублей за сорванный отпуск на Кубе

Свердловский облсуд встал на сторону пассажирки и взыскал убытки за задержку рейса, из-за которой она не смогла вовремя улететь на Кубу. Теперь авиакомпанию обязали выплатить свердловчанке компенсацию. Подробности рассказали в пресс-службе инстанции.

Все началось с того, что женщина купила билет на рейс «Аэрофлота» Екатеринбург – Москва с вылетом в 23:59. Затем она планировала перелет Москва – Кайо-Коко (Куба) авиакомпании «Северный ветер». На него женщина планировала попасть в 7:15 следующего дня.

- Рейс «Аэрофлота» задерживали. Пассажирка, боясь опоздать на стыковочный рейс, обратилась к менеджерам «Аэрофлота» в Кольцово. Она просила предоставить билет на другой рейс, - сказано в сообщении. - Однако ее заверили, что она успеет. Прилет в Москву задержали на 6 часов 24 минуты. Рейс на Кубу к тому времени уже улетел. Свердловчанка купила новый билет на Кубу с вылетом через три дня.

Так ей пришлось дополнительно потратиться на проживание и питание. Сумма убытков – 55 482 рубля. Авиакомпания отказалась возместить незапланированные траты и выплатила лишь 640 рублей штрафа за задержку.

Тогда свердловчанка обратилась в суд. Она требовала 77 7730 рублей материального ущерба, 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, неустойку, штраф и расходы на адвоката.

Октябрьский райсуд иск не удовлетворил. В инстанции посчитали, что задержка произошла из-за обстоятельств, угрожавших безопасности рейса.

В авиакомпании заявили, что причина в некомплектности летного экипажа. Тот не смог вылететь из Москвы в Екатеринбург из-за технической неисправности другого воздушного судна.

Женщина подала апелляцию. Свердловский облсуд посчитал, что неисправность самолета не снимает ответственности с перевозчика за задержки.

Суд решил взыскать с авиакомпании 55 482 рубля материального ущерба, 13 284 рубля неустойки, а также 10 тысяч рублей компенсации морального вреда. В том числе 15 тысяч рублей штрафа за отказ добровольно удовлетворить требования пассажира, а также 12 150 рублей расходов на адвоката.

Как итог общая сумма – 105 916 рублей. Решение апелляционной инстанции уже вступило в силу.