В мэрии Екатеринбурга рассказали, как оборудовать убежища и как в них попасть

УК обязаны разместить на подъездах памятки с адресами укрытий

Власти Екатеринбурга рассказали, как обустроить укрытие в случае атаки БПЛА и где его искать. Подготовку убежищ обсудили на встрече представителей управляющих компаний Ленинского района. На встрече также присутствовал начальник отдела гражданской защиты комитета административных органов Павел Коротков.

– Организация, управляющая домом, обязана содержать помещения, определенные укрытиями на случай угрозы атаки БПЛА, в сухом и чистом виде, с освещением и вентиляцией. Не допускается их подтопление, захламление, загрязнение и загромождение, – сообщили в мэрии.

А что касается обустройства, то здесь все зависит от жильцов – они сами могут решить, что необходимо разместить в укрытии.

Управляющие компании обязаны разместить на подъездах домов памятки с информацией о местонахождении временных укрытий. На них должны быть указаны адреса подвалов или поземных пространств, которые можно использовать в качестве укрытий, а также место хранения ключей.