Главе СКР доложат об отравлении екатеринбурженки и ее маленькой дочки

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом, связанным с отравлением екатеринбурженки и ее дочери. Об этом сообщает центральный аппарат ведомства.

- В СМИ сообщается, что в Екатеринбурге местная жительница и ее полуторагодовалый ребенок получили пищевое отравление после употребления блюд в кафе. Пострадавшим потребовалась медпомощь, - сказано в сообщении.

Как уточняется, аналогичные жалобы на симптомы отравления поступали и от других посетителей.

Свердловские следователи начали проверку по признакам статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю свердловского ведомства Богдану Францишко предоставить доклад о результатах проверки и обстоятельствах.