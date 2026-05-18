Екатеринбуржец забил до смерти друга из-за чужого долга

В Екатеринбурге осудили Алексея Таушканова, забившего до смерти друга. Как установил суд, трагедия произошла в декабре 2025 года в Академическом районе.

Таушканов вместе со своим другом распивал алкоголь в квартире на улице Николая Кичигина. В ходе застолья между ними возникла ссора: товарищ потребовал от сожительницы Алексея вернуть долг за ее брата.

– В ходе выяснения отношений Таушканов нанёс оппоненту множественные удары руками и ногами в область головы и туловища. Спустя непродолжительное время он нанёс ещё удар кулаком в голову, от которого потерпевший упал на пол. От полученных травм мужчина скончался на месте, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Академический районный суд Екатеринбурга признал Таушканова виновным в совершении преступления по части 4 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Его приговорили к семи с половиной годам колонии строого режима и обязали выплатить 1 миллион рублей компенсации родственникам погибшего.