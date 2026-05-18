Утром 18 мая в Красноуфимском районе 73-летний водитель «одиннадцатой» разбился в ДТП. Трагедия произошла на 201-м километре Пермского тракта.

По предварительным данным, пенсионер ехал на автомобиле «ВАЗ-2111» из Екатеринбурга в Пермь, и, по неизвестной причине, врезался в стоящий на обочине грузовик SITRAK.

– Водитель легкового автомобиля погиб до приезда скорой медицинской помощи. Пассажир «ВАЗ-2111», 40-летний мужчина, с тяжелыми травмами госпитализирован в Красноуфимскую больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Погибший был жителем Сухого Лога и имел стаж вождения 48 лет. За рулем грузовика был 27-летний водитель Брянска с 9-летним стажем вождения.

По факту ДТП назначено служебное расследование.