НовостиОбщество18 мая 2026 13:19

Александр Лукашенко встретился с губернатором Свердловской области

Президент Белоруссии обсудил сотрудничество со свердловскими промышленниками
Маргарита РАЗУМОВА
Глава региона Денис Паслер встретился с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Губернатор Свердловской области Денис Паслер встретился с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Им удалось обсудить важные направления для сотрудничества.

- Примером общего ответа на международные вызовы стало создание компаниями «Пневмостроймашина» и «БЕЛАЗ» совместного производства «Гидравлическая объединенная компания». Оно выпускает оборудование, замещающее иностранные аналоги. Мы обеспечиваем техникой ключевые предприятия горно-металлургического комплекса, - написал Денис Паслер в своем канале.

Также он добавил, что будут созданы проекты в области электротехнического оборудования. Создания систем автоматизированного управления, металлообработки.

Уточняется, что в Беларусь из Свердловской области поставляют металл, древесину, машиностроительную и химическую продукцию.

Также в свердловских домах почти 70% лифтов белорусского производства. Для Екатеринбурга закупаются белорусские троллейбусы. Республика Беларусь поставляет технику для сельского хозяйства, легкой промышленности.