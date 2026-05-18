Александр Лукашенко встретился с губернатором Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер встретился с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Им удалось обсудить важные направления для сотрудничества.

- Примером общего ответа на международные вызовы стало создание компаниями «Пневмостроймашина» и «БЕЛАЗ» совместного производства «Гидравлическая объединенная компания». Оно выпускает оборудование, замещающее иностранные аналоги. Мы обеспечиваем техникой ключевые предприятия горно-металлургического комплекса, - написал Денис Паслер в своем канале.

Также он добавил, что будут созданы проекты в области электротехнического оборудования. Создания систем автоматизированного управления, металлообработки.

Уточняется, что в Беларусь из Свердловской области поставляют металл, древесину, машиностроительную и химическую продукцию.

Также в свердловских домах почти 70% лифтов белорусского производства. Для Екатеринбурга закупаются белорусские троллейбусы. Республика Беларусь поставляет технику для сельского хозяйства, легкой промышленности.