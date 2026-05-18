На заводе «Уральские локомотивы» началась сборка и оснащение вагонов первых двух составов высокоскоростных поездов

На заводе «Уральские локомотивы» начался этап сборки и оснащения вагонов первых двух составов высокоскоростных поездов для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург (ВСМ)

Cварены шесть кузовов высокоскоростных поездов, ещё три находятся в финальной стадии сварки. Два вагона первого электропоезда для ВСМ переданы на предварительный монтаж, где в настоящий момент ведется установка окон с применением технологии вклеивания.

Процесс склеивания, впервые в российском железнодорожном машиностроении освоенный специалистами предприятия при создании электропоездов «Ласточка» и «Финист», был доработан и адаптирован для производства высокоскоростных поездов.