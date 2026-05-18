СвЖД подготовила пожарные поезда к летнему периоду

Свердловская магистраль подготовила парк специализированных поездов к работе в летний период, когда риск возникновения природных пожаров существенно возрастает. В апреле – мае спецсоставы уже четырежды выезжали для ликвидации очагов возгораний.

Так, 7 мая пожарный поезд Серов-Сортировочный оказывал помощь подразделениям МЧС в ликвидации возгорания на территории поселка Надымовка, вблизи перегона Лангур – Ивдель-1 на севере Свердловской области. 17 апреля и 9 мая спецпоезда Серов-Сортировочный и Кузино выезжали на тушение ландшафтных пожаров (возгорание сухой растительности) и оказание помощи МЧС вблизи станций Серов и на перегоне Сабик – Сарга.

На ключевых станциях Свердловской магистрали дислоцирован 21 пожарный поезд: восемь – в Свердловской области, пять – в Пермском крае, четыре – в Тюменской области, по два – в ХМАО-Югре и ЯНАО. В случае возникновения чрезвычайной ситуации они могут прибыть в пункт назначения в кратчайшие сроки.

В преддверии пожароопасного сезона в каждый состав включили по одной дополнительной цистерне-водохранилищу. Общая вместимость цистерн одного поезда – до 180 тонн, что сопоставимо с 70 автоцистернами. Благодаря этому подразделения МЧС существенно экономят время на поиске источников воды.

Пополнен запас огнетушащих веществ, пенообразователя, горюче-смазочных материалов. Проверены состояние согласованных водоисточников и доступность мест заправки поездов водой. Для отработки алгоритмов действий в чрезвычайных ситуациях проведены пожарно-тактические учения и специальные тренировки. Для дежурных расчетов огнеборцев создан неприкосновенный запас продуктов питания и воды, рассчитанный на двое суток автономной работы.

Наряду с цистернами-водохранилищами, в состав поездов входят специализированные вагоны для размещения пожарно-технического и аварийно-спасательного оборудования и инвентаря. Они оснащены мощными насосными установками, которые способны обеспечивать бесперебойную подачу до 40 литров воды в секунду на расстояние более одного километра. Собственный дизель-генератор повышает автономность работы поезда в полевых условиях.

Все пожарные поезда СвЖД входят в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Они предназначены для защиты инфраструктуры железных дорог, при этом регулярно помогают регионам и силам МЧС справляться с огнем на других объектах. Это важно, потому что подъехать максимально близко к очагам возгораний зачастую возможно только по железной дороге. Чаще всего спецсоставы привлекаются для тушения природных пожаров (в том числе торфяных) в полосе отвода магистрали и близ нее.

Пожарные поезда на железных дорогах – структурные подразделения ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ».