В Екатеринбурге жители ЖБИ до утра останутся без горячей воды

В Екатеринбурге с 18 по 21 мая пройдет первый этап централизованных гидравлических испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

– Испытания будут проводиться холодной водой от насосных станций, в ночное время с 23:00 часов до 06:00 часов, без ограничения горячего водоснабжения потребителей, – отметили в ЕТК.

Однако в ходе подготовки к отопительному сезону жители микрорайона ЖБИ останутся без горячей воды до утра: здесь опрессовки будут проводить с 18 мая 23:00 до 19 мая 10:00.

Екатеринбуржцев предупреждают: в случае отсутствия горячей воды горожанам следует обращаться в свои организации ЖКХ.

Владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей напомнили о необходимости отключить системы отопления и вентиляции от обратных трубопроводов и наблюдать за ними во время опрессовок.