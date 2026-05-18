В Петербурге осудят пару, устроившую теракт на железной дороге за 400 долларов

В суд ушло дело молодой пары, которая совершила поджог на железной дороге в Петербурге. Об этом пишет Мойка78 со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Все произошло в октябре 2025 года. На тот момент юноше было 17-лет, а девушке 21 год. По версии следствия, через мессенджер они получили указание от неизвестного. Он предложил поджечь батарейный шкаф на перегоне между станциями Среднерогатская и Купчинская. За преступление молодые люди должны были получить 400 долларов. По нынешнему курсу это около 30 тысяч рублей.

На молодых людей завели дело по второй части статьи 205 УК РФ (Террористический акт). По ней им грозит до 20 лет колонии. Дело будет рассматривать 1-й Западный окружной военный суд.