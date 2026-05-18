Жители поселка Висим будут получать медпомощь в комфортных условиях

В здании теперь будет комфортно как пациентам, так и специалистам. Фото: Минздрав Свердловской области

15 мая замгубернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова открыла общую врачебную практику в Висиме. Теперь в обновленном здании пациентов будут принимать амбулаторная служба и стационар. Об этом сообщает Минздрав Свердловской области.

Также здесь оказывают медпомощь жителям деревень Большие Галашки и Харенки.

- Сельские жители - опора нашей страны. В фокусе особой заботы губернатора Свердловской области находится именно сельское здравоохранение. Висим - крупный поселок. В нем летом проживает до пяти тысяч человек. Я рада, что здесь получился качественный капремонт, - говорит Татьяна Савинова.

Планируется, что в поселок Висим будут приезжать врачи узкой специализации. Они будут проводить консультации для пациентов.