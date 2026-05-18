В Екатеринбурге с дачных участков начнут бесплатно вывозить сломанную технику

Отработанную технику будут собирать в одном месте, а после организованно вывозить и утилизировать Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге запустили проект по бесплатной утилизации техники с дачных участков. Презентация состоялась на межрегиональном форуме садоводов «СНТ Форум». Проект «Экодень СНТ» позволит вывозить крупногабаритную бытовую технику, которая годами захламляет территории и создает экологическую угрозу.

–Председатели СНТ информируют жителей о датах и месте сбора отходов. Жители приносят ненужную технику на указанное место. Когда накопится не менее 20 единиц крупногабаритной техники, будет организован централизованный вывоз и безопасная переработка на специализированных предприятиях, – сообщили в администрации Екатеринбурга.

Проект уже протестировали – жители одного из садовых товариществ сдали 1,5 тонны отработанной техники, после чего ее вывезли и утилизировали. Инициативу активно поддержали – более 50 председателей СНТ заинтересовались программой и заявили о готовности принять в ней участие.