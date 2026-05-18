На заводе «Уральские локомотивы» завершили окраску кузовов первых четырех вагонов отечественного высокоскоростного электропоезда.

Окраска включает многоступенчатую подготовку поверхности. Алюминиевые кузова обработали в абразивоструйной камере, затем нанесли грунтовку, шпаклёвку, цветную эмаль и защитный лак. В зависимости от участка специалисты наносят от четырёх до семи слоёв покрытия.

Все операции проводят в окрасочно-сушильных камерах с контролем температуры и влажности. Такая технология обеспечивает высокую коррозионную стойкость кузовов, соответствие экологическим требованиям и качество покрытия.

Технология окрашивания была освоена специалистами предприятия при производстве скоростных поездов и адаптирована под требования высокоскоростного подвижного состава. Дополнительную сложность окрашивания создают обтекаемая аэродинамическая форма кузова и декоративное покрытие.

Для первых двух составов выбран современный черно-серый вариант окраски с эффектом «металлик». Использование водоразбавляемых составов гарантирует долговечность покрытия в экстремальных условиях эксплуатации на высоких скоростях. Такие материалы стойки к воздействию агрессивных моющих средств, обладают эластичностью ввиду вибраций при движении поезда, выдерживают жару и морозы.