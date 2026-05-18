НовостиОбщество18 мая 2026 11:21

Александру Бастрыкину доложат о свердловчанах, оставшихся без зарплаты

Глава СКР занялся ситуацией с уральцами, не получившими зарплаты на 50 млн
Маргарита РАЗУМОВА
Следственный комитет разберется. почему сотрудники своевременно не получили зарплаты

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники одной из компаний Екатеринбурга, по данным масс-медиа, обратились в Следственный комитет России. Работники заявили, что им не выплатили зарплаты на сумму более 50 миллионов рублей. Об этом сообщает центральный аппарат ведомства.

- Следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы», - сказано в сообщении.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил главе свердловского ведомства предоставить доклад о расследовании дела и его обстоятельствах.

Напомним, что ранее в Екатеринбурге 100 управляющей сотрудников компании остались без зарплаты. После вмешательства прокуратуры перед работниками погашена задолженность на сумму 65,5 миллионов рублей.