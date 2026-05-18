Екатеринбуржцы стали реже покупать жилье в новостройках

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Интерес жителей Екатеринбурга на покупку жилья в новостройках снизился на 36,5% за первый квартал 2026 года. Причиной стало ужесточение правил выдачи семейной ипотеки в феврале. Об этом сообщили аналитики центра «Объектив.РФ».
Так, до вступления в силу новых правил, в январе был зафиксирован всплеск продаж – было совершено 2 748 сделок.
- Январский всплеск по количеству сделок, спровоцированный желанием успеть воспользоваться прежними правилами, уступил место предсказуемому охлаждению в феврале 2026 года, - рассказали в центре.
Затем продажи квартир в новостройках упали: в феврале было совершено лишь 1 612 сделок, а в марте – 1 797. Доля покупок готовых квартир составила лишь 18% от общего числа договоров.
Отмечается, что средняя цена за квадратный метр жилья в новостройках не изменилась и сейчас составляет 177,6 тысячи рублей.