НовостиОбщество18 мая 2026 9:04

На Урале фермер скидывал навоз на участки соседей и свободно выгуливал скот

Россельхознадзор отреагировал на жалобы уральцев о недобросовестном фермере
Никита ПРИХОДЬКО
Всего фермер содержит 20 коров и 50 поросят

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Изумруд Свердловской области жители пожаловались на недобросовестного фермера. Всего владелец личного подсобного хозяйства содержит у себя 50 поросят и 20 коров. Вместо уборки навоза мужчина скидывал его на участки соседей.

После обращений жителей Россельхознадзор наведался к мужчине с проверкой.

- Навоз размещается на заборах соседних участков, что создает угрозу санэпидблагополучию и нарушает права соседей. Кроме того, зафиксированы случаи свободного выгула животных, которые заходят на соседние участки, вытаптывают насаждения и создают конфликтные ситуации, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Россельхознадзора вынесли недобросовестному фермеру предостережение и предписали ему устранить все выявленные нарушения в установленный срок. Если он проигнорирует данное требование, его ожидает штраф.