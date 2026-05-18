На Урале фермер скидывал навоз на участки соседей и свободно выгуливал скот

В поселке Изумруд Свердловской области жители пожаловались на недобросовестного фермера. Всего владелец личного подсобного хозяйства содержит у себя 50 поросят и 20 коров. Вместо уборки навоза мужчина скидывал его на участки соседей.

После обращений жителей Россельхознадзор наведался к мужчине с проверкой.

- Навоз размещается на заборах соседних участков, что создает угрозу санэпидблагополучию и нарушает права соседей. Кроме того, зафиксированы случаи свободного выгула животных, которые заходят на соседние участки, вытаптывают насаждения и создают конфликтные ситуации, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Россельхознадзора вынесли недобросовестному фермеру предостережение и предписали ему устранить все выявленные нарушения в установленный срок. Если он проигнорирует данное требование, его ожидает штраф.