Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 мая 2026 8:59

В мэрии Екатеринбурга перекрыли вход после обрушения фасада

Вход в мэрию Екатеринбурга перекрыли после частичного обрушения фасада
Екатерина ГАПОН
После частичного обрушения фасада колонны администрации обтянули специальной сеткой

После частичного обрушения фасада колонны администрации обтянули специальной сеткой

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В мэрии Екатеринбурга перекрыли вход после частичного обрушения фасада. Инцидент произошел утром 15 мая. От колонны у центрального входа в администрацию отвалилось несколько кирпичей, на место сразу прибыла строительная техника и рабочие.

– Вход огорожен. Все колонны обтянуты сетками темно-зеленого цвета, – сообщает читатель «КП-Екатеринбург».

Произошедшее также прокомментировал telegram-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии. Там сообщили, что причиной обрушение произошло из-за влажности и перепада температур. Ранее уже прошел аукцион на определение подрядчика, который займется проведением аварийных работ, подписание контракта запланировано на период с 25 мая по 3 июня.