На Среднем Урале шесть пенсионеров отдали курьеру мошенников 6,4 млн рублей

В Екатеринбурге перед судом предстанет 36-летний курьер мошенников, который забрал у пенсионеров больше 6,4 миллиона рублей. В ноябре 2025 года он стал участником преступной группы, которая обманывала пожилых граждан.

- Участники группы сообщали по телефону потерпевшим заведомо ложные сведения о попытках хищения с их банковских счетов денежных средств. При этом они убеждали граждан передать деньги их сотруднику для размещения на якобы «безопасном» счете, либо в целях «декларации», - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Затем к потерпевшим приходил обвиняемый и забирал деньги. Часть из них он оставлял себе в качестве вознаграждения, а остальные средства перечислял другим участникам группы. Всего свои деньги курьеру отдали шесть пенсионеров.

Теперь мужчину обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, организованной группой, с причинением значительного ущерба, в крупном размере». Уголовное дело передали в Верх-Исетский районный суд на рассмотрение.

Отмечается, что в отношении других участников группы возбуждены отдельные уголовные дела.