В Кушве погиб мотоциклист, врезавшись в кроссовер

Мотоциклист выбрал небезопасную скорость, опрокинулся и врезался в кроссовер. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Днем 16 мая в Кушве в ДТП погиб водитель мотоцикла. Трагедия произошла на дороге Кушва – Нижняя Тура. 34-летний мотоциклист ехал на Suzuki GSF-600S Bandit в сторону Верхней Туры. Выбрав небезопасную скорость, он опрокинулся и врезался в кроссовер Hyundai Creta, за рулем которого был 29-летний водитель.

– В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил водитель мотоцикла. Пострадавший был доставлен в городскую больницу города Кушва для оказания необходимой медицинской помощи, где впоследствии от полученных травм скончался в реанимационном отделении, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Погибшим был житель Верхней Туры с 17-летним стажем вождения, к административной ответственности он привлекался 11 раз. За рулем Hyundai находилась жительница поселка Баранчинский со стажем вождения 5 месяцев. По факту ДТП назначено проведение расследования.