НовостиОбщество18 мая 2026 8:09

Более 130 свердловчан нарушили правила пожарной безопасности

Екатерина ГАПОН
Сотрудники МЧС за неделю провели 233 выездных проверки. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области сотрудники МЧС составили 133 протокола о нарушениях правил пожарной безопасности. Из них 126 административных правонарушений совершили граждане, четыре – юридические лица и два – индивидуальные предприниматели.

– С начала действия особого противопожарного режима составлено 423 протокола за нарушения пожарной безопасности, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Всего за неделю сотрудники ведомства провели 233 выездных проверки соблюдения правил пожарной безопасности и возбудили 70 административных расследования.

Напомним, что в Свердловской области с 25 апреля действует особый противопожарный режим. В этот период гражданам запрещено разводить открытый огонь, сжигать мусор на своих участках и посещать лес.