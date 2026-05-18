НовостиСпорт18 мая 2026 8:09

Губернатор Беглов: телебашня и мосты в Петербурге озарятся цветами «Зенита»

«Зенит» вернул титул чемпиона России, обыграв «Ростов»
Евгений БУЛГАРИН
ФК «Зенит» одержал победу над «Ростовом» в гостевом матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги

Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал победу над ФК «Ростов» в гостевом матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги, пишет Мойка78. Таким образом, команда из города на Неве в очередной раз стала сильнейшей в стране.

«Зенит» сумел вернуть себе чемпионский титул, который в прошлом сезоне уступил «Краснодару». До этого петербуржцы шесть лет подряд выигрывали РПЛ.

Команду поздравил губернатор Ленинградской области Александр Беглов. Он сообщил, что в честь победы были зажжены факелы Ростральных колонн. Кроме того, по возвращении «Зенита» мосты и телебашня в городе будут подсвечены сине-бело-голубым светом.