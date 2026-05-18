В ХМАО за неделю ликвидировали 58 пожаров

За минувшую неделю в Ханты-Мансийском автономном округе спасатели ликвидировали 58 техногенных пожаров. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

Во время пожара в дачном доме в садовом товариществе «Заречный» в Нижневартовском районе 15 мая погиб мужчина. Вместе с домом сгорели надворные постройки и иномарка.

В Ханты-Мансийском районе во время пожара в квартире по улице Югорской травмы получили два человека, включая ребенка. Всего за неделю огонь уничтожил пять домов, четыре транспортных средства.