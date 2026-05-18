Свердловский суд отказал во взыскании 36 миллионов с Малика Гайсина и его семьи

Арбитражный суд Свердловской области отказал ООО «Вагран» во взыскании миллионов с Малика Гайсина и его семьи. Напомним, что бывшего гендиректора завода «Исеть» признали виновным в растрате 385 миллионов рублей и приговорили к 14 годам колонии общего режима и штрафу 2 миллиарда рублей.

Исходя из решения по делу, опубликованному на сайте суда, иск был подан к самому Гайсину, а также к Одису Гайсину и Гульсине Муллахметовой, которые имели доли в уставном капитале компании.

С Малика Гайсина хотели взыскать 27,2 миллиона рублей долга, с Одиса Гайсина – 2,4 миллиона рублей. С Наиле Салямуллиной – 1,8 миллиона рублей долга а с Гульсине Муллахметовой – 4,6 миллиона рублей.

– Решением Ленинского районного суда города Екатеринбурга от 14 августа 2023 года, доли участия в уставном капитале ООО «Вагран», принадлежащие Малику Гайсину в размере 95%, Одису Гайсину в размере 2,5%, Гульсине Муллахметовой в размере 2,5%, обращены в доход РФ по основаниям нарушения установленных антикоррупционных запретов и ограничений, – говорится в решении суда.

На данный момент «Вагран» обращен в доход государства.

Арбитражный суд Свердловской области установил, что компания выступала не в своих, а в чужих интересах, и не имеет правовых оснований для обращения с иском. На основании этого истец признан ненадлежащим, а в удовлетворении иска было отказано.