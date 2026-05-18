В городах Ямала появятся 24 мурала

Летом 2026 года в городах Ямало-Ненецкого автономного округа появятся еще 24 мурала. В списке - Ноябрьск, Салехард, Новый Уренгой, Лабытнанги, Надым, Губкинский, Тарко-Сале. Об этом сообщает Ямал 1.

Художники со всей страны создадут на стенах многоэтажных зданий работы по темам «Семья», «Год здоровья» и «Родной Ямал».

Так, например, в Тарко-Сале на одном из домов появится мурал с изображением врача и тундровиков.

Работы по созданию муралов начнут на днях и завершат до конца лета.