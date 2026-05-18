НовостиОбщество18 мая 2026 7:18

В центре Екатеринбурга запретят продажу алкоголя из-за библиотечного конгресса

Екатерина ГАПОН
Алкоголь не будут продавать с 19 по 21 мая в границах улиц Первомайской – Пролетарской – Дзержинского – Царской

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В центре Екатеринбурга запретят продажу алкоголя из-за проведения всероссийского библиотечного конгресса. Соответствующее постановление подписал и.о. главы города Рустам Галямов. XXX Юбилейная ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации пройдет с 18 по 22 мая.

– Запрещена розничная продажа алкогольной продукции предприятиями торговли в границах улиц Первомайской – Пролетарской – Дзержинского – Царской с 15:00 до 22:30 19 мая 2026 года и с 14:00 до 23:00 20-21 мая 2026 года, – указано в постановлении.

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, в библиотечном конгрессе примут участие более 1,3 тысячи участников. Ожидается, что в Екатеринбург для участия в конференции прибудут специалисты из Индии, Северной Кореи и стран СНГ.