В Нижнем Тагиле перед купальным сезоном чистят водоемы

В Нижнем Тагиле началась традиционная чистка водоемов перед началом купального сезона. Работы проведут на Тагильском пруду, на реке Тагил, а также на Муринском и Нижне-Выйском пруду. Об этом сообщает издание Тагил.Лайф.

Специалисты соберут со дна и на береговой линии водоемов стекло, водоемы, острые предметы, бытовой мусор, чтобы уберечь отдыхающих горожан от травм.

Работы будут вестись до конца мая, прежде всего, в местах традиционных купаний горожан. Жителей Нижнего Тагила в мэрии попросили не оставлять мусор в местах отдыха.