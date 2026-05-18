На Пермском тракте 73-летний водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком

В Свердловской области на 201-м километре трассы Пермь – Екатеринбург утром 18 мая 2026 года около 9:00 произошло смертельное ДТП. Предварительно, 73-летний водитель ВАЗ-2111 влетел в грузовик «СИТРАК», который стоял на обочине.

- Водитель ВАЗ-2111, двигаясь со стороны Екатеринбурга в направлении Перми, по неустановленной причине допустил наезд на стоящий на правой обочине грузовой автомобиль под управлением 27-летнего мужчины, - рассказали в свердловской Госавтоинспекции.

Пенсионер погиб до приезда врачей скорой помощи. Вместе с ним в машине находился 40-летний мужчина. Его доставили в Красноуфимскую районную больницу с тяжелыми травмами. Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они опрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства трагедии. По факту ДТП назначено расследование.