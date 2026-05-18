НовостиНедвижимость18 мая 2026 6:31

Для замены аварийных трубопроводов в Свердловской области нужно 160 млрд рублей

Коммунальная инфраструктура региона требует внушительных вложений
Лев ИСТОМИН
Свердловской области нужны огромные деньги для обновления коммунальной инфраструктуры

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Замена всех трубопроводов Свердловской области, которые находятся в аварийном состоянии, региону потребуется 160 миллиардов рублей. Об этом сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на представителя свердловского МинЖКХ Ольгу Белянскую.

Ситуация с заменой сетей в Свердловской области остается сложной, так как текущие темпы ремонта относительно скромны, а долги потребителей продолжают расти. Износ сетей в регионе - 51%. Ситуация непростая не только в больших городах (Екатеринбург, Нижний Тагил), но и малых населенных пунктах (Кушва, Ивдель).

- Достичь нормативных темпов замены в 5% ежегодно нам не удается. Максимум - 1,5%. От аварийных отключений в отопительный сезон уйти невозможно, - констатирует Ольга Белянская.

В этом году в Свердловской области 2 миллиарда рублей потратят на замену 50-70 км коммуникаций. Но эти объемы малы, и не позволят кардинально переломить ситуацию.

Платежная дисциплина населения неидеальна - долги достигли 12 миллиардов рублей. Сумма с каждым месяцем продолжает расти. Также в коммунальной сфере не хватает специалистов, а уровень подготовки работающих в отрасли сотрудников часто не соответствует современным требованиям.