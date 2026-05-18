В Екатеринбурге продают бывшее здание ФСБ за 36 миллионов

В Екатеринбурге выставили на продажу бывшее здание ФСБ. Информация об этом появилась на сайте государственной информационной системы торгов. Исходя из лота, здание на улице Бажова, 47 выставили за 36,1 миллиона. Шаг аукциона – 1,8 миллиона.

– Высвободить недвижимое военное имущество ФСБ России – отдельно-стоящее строение школы общей площадью 578,4 квадратных метра, – говорится в решении об условиях приватизации, подписанном замруководителем Росимущества Олесей Молчановой.

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, нежилое трехэтажное здание было построено в 1948 году. Кадастровый номер бывшей школе был присвоен 3 июля 2012 года.

Окончание приема подачи заявок на участие в аукционе – 1 июня 2026 года, участников выберут 3 июня, а 4 июня назначен сам аукцион.