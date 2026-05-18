Жителя Алапаевска задержали в Кольцово перед вылетом в Москву

Мужчина напился перед вылетом и начал вести себя буйно. Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО

Житель Алапаевска был задержан в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге перед вылетом в Москву. Сообщение о пассажире, нарушающем общественный порядок, поступило в дежурную часть Линейного отдела МВД России в Кольцово.

Согласно акту командира воздушного судна, 37-летнему мужчине отказали в посадке и перелете из-за явных признаков опьянения.

– Правоохранители задержали нарушителя и доставили в дежурную часть, где направили на освидетельствование на состояние опьянения, от которого доставленный отказался, – сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Полицейские установили, что мужчина выпил перед поездкой в аэропорт. В автобусе, который доставляет пассажиров до самолета, ему сделали замечания из-за запаха. В ответ мужчина начал громко возмущаться и выражаться нецензурной бранью.

На нарушителя общественного порядка составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Его поместили в помещение для задержанных до рассмотрения материала.