В Свердловскую область после жары придут похолодание и грозовые дожди

Дожди с грозами ожидаются в выходные Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области после аномальной жары до +32 градусов ожидается похолодание. По словам синоптиков, температура снизится примерно на 7-10 градусов уже после среды 20 мая. Ночи на четверг 21 мая и пятницу 22-го числа ожидаются довольно холодными. На западе и юго-западе региона возможны заморозки.

- В выходные ожидается выход циклона с европейской части страны в направлении Полярного Урала. Через Свердловскую область в таком случае пройдет система атмосферных фронтов в сопровождении дождей и гроз, - отметил синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Сегодня, 18 мая, столбики термометров покажут до +32 градусов. Жара будет продолжаться до среды 20 мая. Затем температура с каждым днем начнет опускаться, пока не достигнет +20 градусов. Дожди с грозами ожидаются в выходные – 23 и 24 мая.