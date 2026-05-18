Уралец погасил миллионный долг, чтобы вернуть «драгоценную ласточку»

Судебным приставам удалось найти автомобиль и изъять его. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге мужчина погасил крупный долг лишь после того, как судебные приставы Кировского районного отделения забрали его автомобиль Mercedes. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

- Мужчина долгое время не исполнял свои финансовые обязательства и накопил задолженность в размере более 1 миллиона 200 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

Уралец долг погашать не торопился, а машину от судебных приставов скрывал. Однако сотрудникам ведомства удалось найти автомобиль и изъять его, отдав на хранение представителям банка.

- Расставание с «драгоценной ласточкой» оказалось для владельца слишком болезненным, - отметили в ведомстве.

Так, почти сразу после ареста машины у мужчины внезапно появились деньги, и он немедленно погасил весь долг.