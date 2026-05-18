В Екатеринбурге начал работу новый приемный покой ГКБ №40

Прием пациентов пока ведется с 8 до 15 часов.

В Екатеринбурге с 8:00 18 мая 2026 года заработал обновленный приемный покой ГКБ №40. Напомним, что 28 апреля его по видеосвязи открыл Владимир Путин. Первый месяц отделение будет работать в тестовом режиме и в формате «зеленой» зоны.

- Прием будет идти каждый день с 8 до 15 часов. Это позволит настроить все технологические процессы, логистические цепочки и взаимодействие между службами перед переходом на полную нагрузку, - рассказали в пресс-службе свердловского Минздрава.

Получить помощь врачей в новом приемном отделении можно как по направлению из поликлиники, так и обратившись самостоятельно. Сейчас медперсонал проходит обучение по распределению пациентов в зависимости от тяжести состояния.

Отмечается, что прежнее приемное отделение больницы продолжает круглосуточную работу.