В Екатеринбурге движение трамваев на ЖБИ запустили раньше срока

Движение трамваев запустили раньше срока Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге трамвайное движение на ЖБИ запустили раньше срока. Дело в том, что на перекрестке улиц Владимира Высоцкого – Сыромолотова с 16 мая проводился ремонт путей, из-за чего свой маршрут меняли трамваи №8, 12, 13, 15, 23.

- Специалисты закончат ремонт трамвайных путей на сутки раньше намеченного срока, – к утру понедельника, 18 мая, чтобы жители микрорайона ЖБИ смогли без задержек добраться до работы, - пояснили в пресс-службе городской администрации.

Также на участке вводились ограничения для автомобилистов: они могли двигаться лишь по одной полосе. Сейчас, благодаря досрочному завершению работ, движение транспорта возобновлено в полном объеме. Отмечается, что трамвайные пути ремонтировали для обеспечения безопасности пассажиров.