В Невьянске из горящего дома эвакуировались 16 человек

Спасателям удалось оперативно потушить возгорание. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Невьянске днем 17 мая 2026 года произошел пожар на улице Малышева. Загорелась квартира на третьем этаже четырехэтажного дома. Огонь охватил 3 квадратных метра. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 16:04.

- На площади 3 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 16 человек, в том числе 3 детей, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На место происшествия выехала бригада в составе 7 человек и 3 единиц спецтехники. В 16:09 им удалось локализовать огонь, а еще через 4 минуты – потушить возгорание. В результате пожара никто не пострадал. После его ликвидации начались разбор и проливка сгоревших конструкций квартиры, которые завершились в 16:44.