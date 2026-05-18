В Екатеринбурге несколько улиц перекроют из-за забега

В Екатеринбурге перекроют несколько улиц из-за всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Мероприятие пройдет 23 мая 2026 года на территории спортивной деревни в Новокольцовском микрорайоне.

- Первое ограничение на время подготовки мероприятия распространится только на четную сторону ЭКСПО-бульвара, от улицы Универсиады до 100-летия Уральского университета. Проехать по ней будет нельзя с 10:00 20 мая до 00:01 24 мая, - рассказали в мэрии.

В день забега, 23 мая, с 7:00 до 13:30 движение закроют на четырех участках:

- ЭКСПО-бульвар, от Кольцовского тракта до Новосинарского бульвара;

- улица Универсиады, от ЭКСПО-бульвара до Новосинарского бульвара;

- Новосинарский бульвар, от Универсиады до Варшавской;

- улица 100-летия Уральского университета, от Олимпийской до Новосинарского бульвара.

Перекрытия на время забега. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Отмечается, что с 0:01 до 14:30 на данных участках также будет запрещена стоянка. Помимо этого, четыре автобуса изменят свои маршруты: №44, 56, 65, 66.