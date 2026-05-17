Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 мая 2026 12:25

На Среднем Урале пропавший четырехлетний мальчик нашелся спящим в диване

В Свердловской области пропавший четырехлетний мальчик уснул в диване
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Поисками занимались полицейские и волонтеры

Поисками занимались полицейские и волонтеры

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области завершены поиски четырехлетнего мальчика. Днем 17 мая в районе станции Таватуй развернулись поиски малыша. Его искали родственники, полицейские и волонтеры поисково-спасательного отряда «Прорыв».

Изначально сообщалось, что ребенок гулял во дворе частного дома, но позже исчез. Поиски начались моментально, но, к счастью, через час уже были завершены.

- Мальчик уснул в диване. Он гостил у бабушки, она отошла на несколько минут, а он, видимо спрятался, и уснул, - рассказали «КП-Екатеринбург» в поисково-спасательном отряде «Прорыв».

Сейчас жизни и здоровью малыша ничего не угрожает. Недавно в Свердловской области проходили масштабные поиски семилетнего мальчика. Школьник живет вместе с мамой в поселке Новая Поварня. 2 апреля ребенок пропал.

Полицейские, военные, волонтеры и местные жители искали мальчика в лесу недалеко от дома всю ночь. Днем 3 апреля мальчика. Обнаружили ребенка сотрудники патрульно-постовой службы в селе Косулино. Мальчик шел по улице, а, увидев стражей порядка, попытался сбежать. На вопрос о причинах такого поведения сообщил, что якобы ругает мама.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru