На Среднем Урале пропавший четырехлетний мальчик нашелся спящим в диване

Фото: Ольга ЮШКОВА.
В Свердловской области завершены поиски четырехлетнего мальчика. Днем 17 мая в районе станции Таватуй развернулись поиски малыша. Его искали родственники, полицейские и волонтеры поисково-спасательного отряда «Прорыв».
Изначально сообщалось, что ребенок гулял во дворе частного дома, но позже исчез. Поиски начались моментально, но, к счастью, через час уже были завершены.
- Мальчик уснул в диване. Он гостил у бабушки, она отошла на несколько минут, а он, видимо спрятался, и уснул, - рассказали «КП-Екатеринбург» в поисково-спасательном отряде «Прорыв».
Сейчас жизни и здоровью малыша ничего не угрожает. Недавно в Свердловской области проходили масштабные поиски семилетнего мальчика. Школьник живет вместе с мамой в поселке Новая Поварня. 2 апреля ребенок пропал.
Полицейские, военные, волонтеры и местные жители искали мальчика в лесу недалеко от дома всю ночь. Днем 3 апреля мальчика. Обнаружили ребенка сотрудники патрульно-постовой службы в селе Косулино. Мальчик шел по улице, а, увидев стражей порядка, попытался сбежать. На вопрос о причинах такого поведения сообщил, что якобы ругает мама.
