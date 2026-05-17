В Екатеринбурге мотоциклист столкнулся с легковушкой

В Екатеринбурге вечером 16 мая в Пионерском микрорайоне произошло ДТП. Авария случилась на перекрестке в районе улицы Сулимова, 21. Выяснилось, что столкнулись мотоцикл и легковушка. К счастью, обошлось без серьезных последствий.

- ДТП без пострадавших, автоинспекторы помогли водителям составить процессуальные документы. Призываем водителей к предельной бдительности и осторожности при управлении транспортом, - сообщили «КП-Екатеринбург» в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Ранее в Екатеринбурге произошло другое серьезное ДТП. Вечером 15 мая на пересечении улиц Белинского и Саввы Белых автомобиль каршеринга при повороте налево попал под удар встречной Hyundai Sonata.

Как говорили очевидцы, каршеринг ехал по улице Белинского и поворачивал на улицу Саввы Белых. Во время поворота в него влетела белая Hyundai Sonata, которая двигалась по «встречке». От сильного удара легковушка вылетела с дороги и снесла ограждение.

