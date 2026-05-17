Сотрудники «Екатеринбург Арены» объяснили, почему стадион светится по ночам

Не везде на стадионе солнечный свет попадает на растения Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, почему с наступлением темноты на «Екатеринбург Арене» видно желтое свечение, которое часто замечают горожане. Оказалось, что это необходимо для газона на стадионе. Об этом порталу Е1 рассказал главный агроном «Екатеринбург Арены» Павел Куприянов.

Как оказалось, на арене работают специальные установки искусственного освещения. Цель у них практическая, а не эстетическая, как предполагали екатеринбуржцы.

- Мы добавляем искусственный свет полного спектра для того, чтобы его получали растения. Поскольку на стадионе есть крыша и участки на поле, куда в течение суток солнце не попадает. Поэтому часто вечерами и ночами многие люди могут видеть не архитектурную подсветку снаружи, а желтый цвет изнутри, - объяснил порталу Е1 Павел Куприянов.

Желтый оттенок света появляется из-за светодиодов, которые оптимизированы под фотосинтез травы.

